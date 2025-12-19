Sony kjøper kontroll over Peanuts-IP for nesten en halv milliard dollar

HQ

Charles M. Schulz' elskede Peanuts-tegneseriefigurer skal til et nytt hjem. Snoopy, Charlie Brown, Woodstock og mannskapet har blitt kjøpt opp av Sony i en stor avtale til en verdi av 457 millioner dollar. Sony har offisielt avslørt at de har inngått en avtale med det kanadiske selskapet WildBrain om å kjøpe hele eierandelen på 41 % som WildBrain har i Peanuts Holdings LLC.

Via Variety, transaksjonen er ikke avsluttet ennå, og er underlagt visse avslutningsbetingelser, inkludert myndighetsgodkjenninger. Disse kan imidlertid bare være en formalitet, med tanke på at penger allerede er lagt på bordet.

Sony Music Entertainment Japan og Sony Pictures Entertainment vil eie rundt 80 % av Peanuts etter transaksjonen. De resterende 20 % forblir hos Charles M. Shulz' familie. Eierskapet til rettighetene til Peanuts og ledelsen av virksomheten vil fortsatt bli forvaltet av Peanuts Worldwide. Det er imidlertid forventet at Peanuts Holdings LLC og Peanuts Worldwide vil bli et datterselskap av Sony Group.

"Siden 2018 har SMEJ vært stolte av å være en del av partnerskapet bak Peanuts, et ikonisk globalt underholdningsmerke med en 75 år lang tradisjon for å glede publikum over hele verden", sier Shunsuke Maramatsu, president og konsernsjef i Sony Music Entertainment Japan. "Med denne ekstra eierandelen er vi glade for å kunne øke verdien av merkevaren 'Peanuts' ytterligere ved å trekke på Sony-konsernets omfattende globale nettverk og kollektive ekspertise."

"Vi er dypt forpliktet til å videreføre arven etter Charles Schulz og Schulz-familien. Sammen med SPE, og med WildBrains fortsatte partnerskap i ryggen, vil vi fortsette å omfavne nye muligheter for å sikre at "Peanuts" forblir relevant og elsket på tvers av generasjoner", fortsetter han.