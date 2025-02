Sony kompenserer PlayStation Plus-medlemmer etter at tjenesten var nede i en dag

HQ

Etter å ha vært nede i litt over 24 timer, har Sony kunngjort at PlayStation Plus nå skal fungere for alle igjen. De har ikke bekreftet mye utover å si at et "driftsproblem" var årsaken til tjenesteavbruddet. Som en gest av velvilje gir de imidlertid alle PS Plus-abonnenter fem dager ekstra.

Sony har holdt seg veldig tett om hvorfor tjenesten gikk ned i utgangspunktet, med den eneste offisielle kommunikasjonen som er: "Vi er klar over at noen brukere for øyeblikket kan oppleve problemer med PSN." Det er ikke gitt noen forklaring på årsaken til problemet, selv nå som det er løst.

Alt skal nå være tilbake til det normale, og vi håper virkelig at Sony kan forhindre at noe lignende skjer i fremtiden.