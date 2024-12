Sony-konsernet setter ny kursrekord takket være PlayStation

HQ

I dag, ved børsslutt på Tokyo-børsen, oppnådde et av de største selskapene en historisk milepæl. Ja, Sony-aksjer er verdt mer i dag enn noen gang før i sin historie, omtrent 3,338 yen per aksje (ca. 22 euro). Den siste historiske toppen var på 2000-tallet, da de klarte å stenge til en pris på 3 260 yen per aksje.

Det interessante med denne talldansen i aksjemarkedet, som rapportert av Wall Street Journal, er at denne økningen delvis skyldes investorenes optimisme om fremtiden til PlayStation, som også hadde et overskudd på 900 millioner dollar i andre kvartal. Sony spår faktisk at inneværende regnskapsår 2025 vil bli det mest lønnsomme i selskapets historie.

Det er merkelig at dette året er Sonys mest lønnsomme, ettersom de knapt har gitt ut noen egne storbudsjetttitler (Astro Bot er en blockbuster, men har ikke en ublu produksjonskostnad), og den store 2024-satsingen, Concord, er død og begravet etter å ha kostet hundrevis av millioner dollar. Det ser ut til at fokuset på Sonys spilldivisjon i dag er på salg av tredjepartstitler, PlayStation Plus-abonnementer og maskinvaresalg, for eksempel 30-årsjubileumsutgaven eller PS5 Pro.

Vi mistenker imidlertid allerede at 2025 også kan bli et veldig annerledes år når det gjelder programvare. Foreløpig har vi knapt noen store eksklusiver bekreftet, bortsett fra Ghost of Yotei, men vi håper at PlayStation i begynnelsen av året vil gi oss grunn til å nå disse målene.

Takk, VGC.