Sony kunngjør nye og rare tillegg til PlayStation Plus-katalogen i 2026

HQ

Sonys State of Play hadde mange kunngjøringer, fra den nye God of War til Castlevania, Marathon, John Wick, Rev Noir, Silent Hill Townfall ... Sony brukte også arrangementet til å vise frem de kommende titlene som vil bli tilbudt PlayStation Plus-abonnenter, og startet med en som lekket timer før.

Marvel's Spider-Man 2 vil bli lagt til i spillkatalogen for PS Plus Extra og Premium 17. februar, litt over to år siden spillet ble lansert på PS5.

Sony avslørte også nye klassiske titler som vil bli lagt til i PS Plus Premium-katalogen: Tekken Dark Resurrection, PSP-spillet som ble utgitt i 2005, vil bli inkludert i mars.

Og i mai vil Time Crisis, PS1-versjonen av den populære arkademaskinen, bli lagt til i PS Plus Premium-katalogen, med en versjon som vil inneholde gyrokontroller med Dualsense i PS4 eller Dualshock 4 i PS4.

Til slutt bekreftet Sony også at Big Walk, et åpent flerspillerspill fylt med gåter og morsomme ting å oppdage, vil lanseres som et av de månedlige PS Plus-spillene (for Essential-, Extra- og Premium-abonnenter) en gang i 2026.

Er du spent på de kommende titlene som skal utgis i klassikerkatalogen for PlayStation Plus Prermium?