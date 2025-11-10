Sony kunngjør PlayStation State of Play Japan for i morgen

HQ

Sony har kunngjort en ny State of Play, som kommer i morgen, den 11. november. Denne presentasjonen vil først og fremst fokusere på spill som er laget i Japan og Asia, selv om noen overraskelser er mulige med tanke på at Sony skriver "noen andre spennende oppdateringer", i PlayStation Blog.

Sendingen er satt til å sendes kl. 22:00 GMT/23:00 CET og vil vare i omtrent 40 minutter. Den vil bli ledet av stemmeskuespilleren Yuki Kaji og være tilgjengelig med en full japansk språkversjon på den japanske PlayStation YouTube-kanalen.

Vi forventer et ganske bredt blikk på spill skapt i Japan og Asia, ettersom PlayStation-bloggen skriver at vi får se titler fra "elskede serier til særegne indie-kreasjoner". Ingenting har blitt offisielt avslørt for showet ennå, men vi trenger ikke vente lenge på å se det.