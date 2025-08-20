Sony kunngjør prisøkning for PlayStation 5-konsoller i USA

HQ

Det "utfordrende økonomiske miljøet", som Sony uttrykker det, presser noen amerikanske selskaper til det ytterste når Donald Trump innfører tollsatser overalt. Og Sony Interactive Entertainment, hvis konsoller og tilbehør hovedsakelig produseres i Kina, lider også av situasjonen. Derfor har de kunngjort en prisøkning for PlayStation 5.

Ærlig talt kan vi ikke huske hvor mange ganger prisen på disse konsollene (teller de forskjellige utgavene som PS5 Digital, PS5 Slim, PS5 Pro) har gått opp. Denne gangen er det bare for det amerikanske markedet, men det er betydelig:

PlayStation 5 - 549,99 dollar (opp fra 499,99 dollar)

PlayStation 5 Digital Edition - $499.99 (opp fra $449.99, opprinnelig lansert til $399.99)

PlayStation 5 Pro - $749.99 (opp fra $699)

Det er en prisøkning på 50 dollar på PS5, PS5 Digital og PS5 Pro. Men med tanke på tidligere prisøkninger, koster Digital Edition, som ble utgitt som et lavprisalternativ for konsollen, nå like mye som den vanlige PS5 kostet tilbake i november 2020.

Prisene for tilbehør og andre produkter forblir uendret. Nintendo gjorde noe lignende tidlig denne måneden, og økte prisen for Nintendo Switch-konsoller og tilbehør (og bare for de originale Switch-modellene). Dette påvirker bare USA, ikke Canada eller andre steder.