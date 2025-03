Sony lanserer betaprogram for PlayStation 5 og PC

HQ

Sony PlayStation har introdusert et nytt program for å sentralisere alle betaprogrammer for tjenester, oppdateringer og til og med spill for PS5 og PC. Det ligner på det Microsoft har gjort en stund med Xbox Insiders-programmet, kalt Beta Program. Interesserte spillere kan registrere seg, og Sony vil vite at du har interesse av å delta i ulike betaprogrammer, slik at du (kanskje) vil motta en invitasjon til å delta.

Dette er en måte for Sony å holde bedre oversikt over brukere som kan fungere som betatestere hver gang de ønsker å lansere nye PS5-konsollfunksjoner, PlayStation App-funksjoner, brukeropplevelsesfunksjoner på PlayStation.com, samt nye spill på PS5 og PC. Å søke på programmet garanterer selvsagt ikke at du blir invitert eller til og med valgt ut til en spesifikk betatest.

For å søke, må du melde deg på via dette nettstedet. Ifølge Sony vil betaprogrammet være tilgjengelig i alle regioner der PlayStation Network allerede er i drift. Det eneste lovlige kravet er alder - som avhenger av region - og å ha en gyldig konto, uten begrensninger eller brudd.

Vil du gi dette nye Beta-programmet på PlayStation en sjanse? Registreringene er åpne siden i dag.