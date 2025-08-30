Sony lanserer en ny teaser for Nuremberg i forkant av TIFF-premieren

Sony har sluppet en ny teaser for det kommende historiske dramaet Nuremberg, regissert av James Vanderbilt (Zodiac, The Amazing Spider-Man). Traileren gir et dypere innblikk i den psykologiske og rettslige intensiteten som filmen skildrer.

Nuremberg Filmen tar for seg de historiske rettssakene der ledende skikkelser i Nazi-Tyskland ble stilt til ansvar for krigsforbrytelser. Rami Malek spiller hovedrollen som den amerikanske psykiateren Douglas Kelley, som får i oppgave å avgjøre om flere høytstående nazister var mentalt skikket til å stå for retten. Jo dypere han graver, desto mer blir han viklet inn i en psykologisk duell med Hermann Göring, spilt av Russell Crowe.

Michael Shannon slutter seg til rollebesetningen som sjefsanklager Robert H. Jackson, hvis oppgave er å sørge for at arkitektene bak Holocaust blir stilt for retten. Filmen har premiere i USA 7. november og vil bli forhåndsvist på Toronto International Film Festival i høst.

Er du klar for Nuremberg?