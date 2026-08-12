Sony lanserer en PS5 i begrenset opplag inspirert av Wolverine

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Mandag ble det lekket bilder som avslørte at Nintendo planlegger å lansere både en Switch 2 og en Pro-kontroller med Zelda-tema for å feire seriens 40-årsjubileum og markere utgivelsen av The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake.

Men Nintendo er ikke den eneste konsollprodusenten med en stor eksklusiv tittel denne høsten; Sony har Marvels Wolverine på vei – og de har ikke tenkt å la seg overgå. De har derfor kunngjort en gul PlayStation 5-konsoll med tydelige tegn på at Logan har herjet med kabinettet (som imidlertid virker slitesterkt, siden det aldri ble verre enn riper, til tross for adamantiumklørne hans).

Konsollen leveres også med en matchende kontroller, som selvfølgelig kan kjøpes separat. Hvis du allerede eier en PS5, men vil ha den i Wolvie-stil, vil Sony også selge Wolverine-dekslene separat, og tilbyr til og med en mer diskret versjon for dere som, selv om dere elsker den som kanskje er Marvels mest voldsomme superhelt, føler at skrikende gul plast ikke hører hjemme i stua deres.

Sjekk ut denne skjønnheten nedenfor, både på bilder og i video. Forhåndsbestillinger starter 19. august, og spillet lanseres 15. september.

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