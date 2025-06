Sony lanserer en trådløs arkadestick til PlayStation 5 og PC

HQ

Under det nettopp avsluttede Sony-arrangementet fikk vi se Project Defiant, kodenavnet for en trådløs arkadestick utviklet av Sony selv. Her er den offisielle uttalelsen:

"I dag er vi glade for å introdusere den første trådløse kampspaken designet av Sony Interactive Entertainment, med kodenavnet Project Defiant. Denne elegante nye kontrolleren gir spillerne større fleksibilitet til å spille sine favorittkampspill, enten trådløst med den innovative PlayStation Link-teknologien som gir ekstremt lav latenstid, eller via en kablet tilkobling på PS5 eller PC."

Arkadespaken kan altså brukes både trådløst og med en kabeltilkobling til enten konsollen eller PC-en, og Sony fortsetter:

Spesialdesignet kontroller for kampspill: Project Defiant har en digital pinne av høy kvalitet som er spesialdesignet av Sony Interactive Entertainment. Kontrolleren har utskiftbare, verktøyfrie restriksjonsporter (firkantet, sirkelformet og åttekantet) for spaken, knapper med mekaniske brytere og en berøringsplate som den du finner på den trådløse DualSense-kontrolleren. Den har en robust, ergonomisk design som gir en behagelig følelse under intense kampøkter. For enkelhets skyld har kontrolleren et oppbevaringsrom for restrictor gates og PS Link USB-adapter. Project Defiant støtter også muligheten til å vekke PS5 trådløst ved å trykke på PS-knappen og holde den inne.

Ultra-lav latenstid for trådløs tilkobling: Spillere vil kunne treffe alle inndata med vår innovative trådløse PS Link-teknologi som er kompatibel med PS5 og PC, og som gir presis respons i spillet på hvert knappetrykk og hver bevegelse med den digitale spaken. I tillegg er det også mulig å bare plugge inn for å spille via en kablet USB-C-tilkobling.

Den leveres også med et etui i tilfelle du vil ta med deg arkadespaken hjem til en venn. Kontrolleren skal lanseres neste år, og da vil vi også få vite det endelige navnet og prislappen.