Sony lanserer programmerbare knapper til DualShock 4 i februar

Sony har enda ikke ønsket å lage en direkte konkurrent til Xbox' Elite-kontroller, og i stedet har de satset på eksterne partnerskap med blant annet Razer og Nacon. Nå byr de dog på en litt mer fancy kontroller, men ikke på den måten man skulle tro.

I stedet for å lansere en helt ny kontroller, så har de utgitt en slags accessory som kan tilføye ekstra funksjonalitet til den ekisterende DualShock 4, nemlig en liten tilknytning, som tilføyer to ekstra programmerbare knapper under kontrolleren.

Via et lite OLED-panel kan du bestemme hvilken funksjon de to knappene skal ha. Den lanseres den 14. februar, og kommer til å koste €29.99.

Du kan se den i aksjon vi traileren og bildene nedenfor.