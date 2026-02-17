Sony lanserer PS5-leieplan i Storbritannia fra £9,95 per måned
Samtidig som modellen senker inngangsbarrieren for nykommere, signaliserer den også et skifte bort fra eierskap og mot abonnementslignende tilgang
Sony har sammen med leasingselskapet Raylo lansert en ny ordning i Storbritannia der spillere kan leie en Playstation 5. Den billigste modellen er tilgjengelig for i underkant av ti pund i måneden - hvis du tegner en 36-måneders kontrakt.
I tillegg til konsollen er også annen Playstation-maskinvare tilgjengelig, fra ekstra kontrollere til VR-hodesett, men i motsetning til avbetalingsplaner er dette en ren leasingordning. Med andre ord eier ikke spilleren konsollen når kontrakten utløper, men må returnere den eller fortsette å betale månedlig. Ikke en spesielt smart ordning for langsiktig spilling.
Men for dem som bare vil dyppe tærne i økosystemet og spille et og annet spill i ny og ne, kan det godt være en fornuftig løsning. Samtidig er det også en indikasjon på hvordan konsoller, som tidligere var noe folk flest hadde råd til, er i ferd med å bli et luksusprodukt.
Tilbudet er foreløpig begrenset til Storbritannia, men Sony har testet lignende ordninger i andre markeder tidligere. Kanskje en forsmak på hva som kommer?
Kan du se for deg at denne typen utleiekonsept kan bli populært for maskinvare?