Sony lanserer PS5-leieplan i Storbritannia fra £9,95 per måned

Sony har sammen med leasingselskapet Raylo lansert en ny ordning i Storbritannia der spillere kan leie en Playstation 5. Den billigste modellen er tilgjengelig for i underkant av ti pund i måneden - hvis du tegner en 36-måneders kontrakt.

I tillegg til konsollen er også annen Playstation-maskinvare tilgjengelig, fra ekstra kontrollere til VR-hodesett, men i motsetning til avbetalingsplaner er dette en ren leasingordning. Med andre ord eier ikke spilleren konsollen når kontrakten utløper, men må returnere den eller fortsette å betale månedlig. Ikke en spesielt smart ordning for langsiktig spilling.

Men for dem som bare vil dyppe tærne i økosystemet og spille et og annet spill i ny og ne, kan det godt være en fornuftig løsning. Samtidig er det også en indikasjon på hvordan konsoller, som tidligere var noe folk flest hadde råd til, er i ferd med å bli et luksusprodukt.

Tilbudet er foreløpig begrenset til Storbritannia, men Sony har testet lignende ordninger i andre markeder tidligere. Kanskje en forsmak på hva som kommer?

Kan du se for deg at denne typen utleiekonsept kan bli populært for maskinvare?