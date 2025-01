Sony-ledelsen som hadde tilsyn med Spider-Man spin-off-universet har forlatt Sony Pictures

HQ

Palak Patel, den nå tidligere Sony-sjefen som hadde tilsyn med Sonys spin-off-univers for Spider-Man-skurken, har forlatt Sony Pictures og begynt i Prime Focus Studios.

Prime Focus Studios - finans- og produksjonsavdelingen til visuelle effekter-selskapet DNEG - er for tiden i gang med produksjonen av to filmer: Animal Friends og The Angry Birds Movie 3. De er også i utviklingsfasen på en storfilmfortelling av det indiske eposet Ramayana.

Via The Hollywood Reporter sier administrerende direktør i Prime Focus Studios, Namit Malhotra "Jeg er begeistret over at Palak blir med oss på denne reisen. Hans omfattende produksjonserfaring og forståelse av mediet vil hjelpe oss med å skape et neste generasjons studio som vil bringe sammen det aller beste av banebrytende teknologi, kreativt talent og strategiske investeringer, for å skape noe helt unikt."

Patel var en del av Sony/Columbia i nesten et tiår, og selv om Sonys Spider-Man-filmer ikke var særlig populære blant fansen (bortsett fra Venom-filmene, som ble en kassasuksess), var han også Sonys kontaktperson for Tom Holland Spider-Man-filmene, som i stor grad har blitt sett på som svært vellykkede.