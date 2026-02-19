Sony legger ned Bluepoint Games etter intern gjennomgang

HQ

Bluepoint Games, studioet som ga oss de mesterlige nyinnspillingene av Shadow of the Colossus, Uncharted-samlingen og fremfor alt Demon's Souls, legges ned. Sony kunngjorde dette etter å ha gjennomført en intern gjennomgang av virksomheten, og i en offisiell uttalelse roste de teamets arbeid og tekniske ekspertise - samtidig som de tvang 70 personer til å gå.

Sony kjøpte Bluepoint i 2021, kort tid etter suksessen med Demon's Souls, og integrerte studioet i resten av Playstation Studios-familien, hvor det senere bidro til utviklingen av blant annet God of War Ragnarök. Etter lanseringen ble det rapportert at Bluepoint jobbet med et live-tjenestespill basert på Kratos-universet, men dette ble lagt ned i januar i fjor.

På det tidspunktet kunngjorde Sony at de vurderte de neste stegene for teamet sammen med Bluepoint, noe som tilsynelatende betyr nedleggelse.

Vi ønsker de berørte alt godt for fremtiden.