Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
nyheter
Demon's Souls

Sony legger ned Bluepoint Games etter intern gjennomgang

Til tross for at de berømmer teamets tekniske dyktighet og bidrag til Playstation Studios, vil beslutningen resultere i at rundt 70 ansatte mister jobben.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

Bluepoint Games, studioet som ga oss de mesterlige nyinnspillingene av Shadow of the Colossus, Uncharted-samlingen og fremfor alt Demon's Souls, legges ned. Sony kunngjorde dette etter å ha gjennomført en intern gjennomgang av virksomheten, og i en offisiell uttalelse roste de teamets arbeid og tekniske ekspertise - samtidig som de tvang 70 personer til å gå.

Sony kjøpte Bluepoint i 2021, kort tid etter suksessen med Demon's Souls, og integrerte studioet i resten av Playstation Studios-familien, hvor det senere bidro til utviklingen av blant annet God of War Ragnarök. Etter lanseringen ble det rapportert at Bluepoint jobbet med et live-tjenestespill basert på Kratos-universet, men dette ble lagt ned i januar i fjor.

På det tidspunktet kunngjorde Sony at de vurderte de neste stegene for teamet sammen med Bluepoint, noe som tilsynelatende betyr nedleggelse.

Vi ønsker de berørte alt godt for fremtiden.

Demon's Souls

Relaterte tekster



Loading next content