Sony markerer 30 år med PlayStation med en vakker coffee table-bok

Det er over 30 år siden PlayStation så dagens lys for første gang, noe vi feiret i fjor med en rekke virkelig slående konsoller og periferiutstyr. Men Sony ønsker nå å bygge videre på dette med en nydelig coffee table-bok som utforsker den episke historien til videospillgiganten.

Boken er kjent som PlayStation: The First 30 Years, og er på 400 sider med bilder, kunst, utviklingstrekk og annen innsikt i PlayStation gjennom de ulike generasjonene. Det fullstendige sammendraget for boken legger til, i henhold til PlayStation Blog:

"Spillerne vil få et glimt av prototyper, konseptskisser og designmodeller som aldri før har vært vist, og som formet maskinvareutviklingen hos Sony Interactive Entertainment. Fra dristige tidlige design til de ikoniske konsollene og kontrollerne som definerte spillkulturen for millioner av mennesker, PlayStation: The First 30 Years er en 400 siders visuell reise gjennom PlayStation-historien som gir fansen et sjeldent innblikk i merkets utvikling gjennom generasjonene."

Boken, som regnes som et samlerobjekt, vil debutere våren 2026, og den kan for øyeblikket forhåndsbestilles her for £95/€115 for standardutgaven og hele £245/€290 for den mye mer begrensede Deluxe Edition, som også inneholder ekstrautstyr som en eske med tech-tema.

