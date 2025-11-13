Sony, Microsoft og Nintendo må forstå "at kjernen i alle studioer er mennesker", sier tidligere PlayStation-direktør

HQ

I en svært usikker tid i spillbransjen er det mange bransjefolk som ser til erfarne veteraner for å få strategier for hva de store selskapene kan gjøre for å holde skuta seilende. Vi gjorde nettopp det på DevGAMM nylig, og spurte tidligere PlayStation-sjef Adam Boyes om de tingene de tre store konsollprodusentene trenger å gjøre med studioene sine som de ikke gjør for øyeblikket.

"Jeg tror det er en av de store fryktene folk har for AI, for eksempel. Det er som om den kommer til å erstatte all interaksjon. Jeg tror det som er kritisk viktig, er å forstå at kjernen i alle studioer er mennesker," sier han. "I kjernen av hver eneste leverandør av mellomvare, hver eneste motorleverandør, hver eneste plattform, hver eneste utgiver, er det mennesker. Derfor må vi sørge for at det fortsatt finnes en vei til å få kontakt med mennesker."

"Det er det jeg elsker med DevGAMM," fortsatte Boyes. "Vi har folk fra Unity og Unreal her akkurat nå som folk kan møte og diskutere med. Og så snart selskaper prøver å begrense den avdelingen eller bryte den ned slik at de ikke har disse menneskelige interaksjonene, tror jeg utviklerne begynner å lide fordi de ikke føler at de har en menneskelig forbindelse til en plattform."

Selv om AI fortsatt er dagens moteord i spillbransjen, ser det ut til at vi trenger den menneskelige forbindelsen Boyes snakker om nå mer enn noen gang, ettersom den fortsetter å skape frykt blant utviklere. Hvis du vil høre mer om Boyes' tanker om AI og spillbransjen, kan du sjekke ut hele intervjuet nedenfor: