Sony Music har inngått et samarbeid med Pocketpair for å utvide virksomheten på Palworld

Med tanke på at Palworld foreløpig ikke er tilgjengelig på PlayStation-konsoller (men kanskje det snart blir det...?), skulle man kanskje tro at utvikleren Pocketpair er tettere knyttet til Microsoft enn til Sony. Det ser ikke ut til å være tilfelle, noe som bekreftes i en fersk pressemelding som avslører at Sony Music og Pocketpair kommer sammen for å "utvide og utvikle nye virksomheter" rundt Palworld.

Avtalen innebærer at de samarbeidende partene "er ansvarlige for å utvikle rekkevidden til de immaterielle rettighetene og for å utvide kommersielle forretningsaktiviteter, inkludert global lisensiering og merchandising-aktiviteter knyttet til "Palworld" , utenfor det interaktive spillet."

Det er uklart nøyaktig hva dette betyr, men vi kan sannsynligvis forvente å se noen plysj og andre fysiske godbiter som til slutt debuterer, og kanskje dette også vil bety at Palworld vil utforske tilpasningsrommet på et tidspunkt.

Uansett vil vi uten tvil høre mer om denne avtalen i løpet av de kommende månedene.