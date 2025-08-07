Sony når en viktig milepæl med 80 millioner solgte PS5

HQ

Sony har nok en gang grunn til å feire, ettersom de har avslørt at 80 millioner PlayStation 5-enheter har blitt solgt globalt. Bare i løpet av det siste kvartalet ble det solgt mer enn 2,5 millioner enheter, noe som gir en total på 80 millioner siden konsollen ble lansert.

Dette kommer fra de siste regnskapstallene fra Sony, som også fremhever at i tillegg til å selge konsollenheter, gjør de også en god jobb med å selge spill og holde kundene interesserte. 72 millioner spill ble solgt, hvorav 83% ble kjøpt digitalt. Det er ikke nevnt i dokumentet, men vi ser for oss at Xbox-utgivelsene til PS5 dette siste kvartalet kan ha bidratt til å øke salget tilsvarende.

Sony bemerker ett negativt når det gjelder det digitale salget, som er innvirkningen på inntektene forårsaket av at en førstepartstittel ble forsinket ut av det siste kvartalet. Det er mulig at dette kan referere til Marathon, eller kanskje Lost Soul Aside, som ble forsinket fra en mai-utgivelse til en august-lansering.

Uansett er Sony ganske fornøyd med sine siste økonomiske tall, så mye at de har oppjustert prognosen for driftsinntektene. Med Ghost of Yotei som fortsatt kommer senere på året også, vil vi kanskje se sterkere økonomiske resultater når vi lukker boken i 2025.