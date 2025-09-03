Sony nedgraderer stille PS5 Slim-lagring i EuropaUten

HQ

Uten noen forhåndsmelding ruller Sony ut en liten, men betydelig endring av PlayStation 5 Slim i Europa. Den kommende revisjonen, merket som CFI-210, vil ikke lenger leveres med en 1 TB SSD. I stedet faller lagringskapasiteten tilbake til den merkelige 825 GB - samme størrelse som den originale PS5 ble lansert med tilbake i 2020.

Prislappen forblir imidlertid urørt på € 499. Med andre ord forventes det nå at europeiske spillere må ta til takke med mindre lagringsplass og betale samme pris. En frustrerende nedgradering, spesielt med tanke på hvor raskt moderne blockbustere kan fylle en harddisk. Titler som Call of Duty, Final Fantasy og Cyberpunk 2077 kan lett spise opp mer enn 100 GB hver.

Sony har ennå ikke kommentert hvorfor revisjonen dropper 1 TB-standarden. Er det et kostnadsbesparende tiltak? Et forsøk på å bruke opp reststasjoner fra lanseringsmodellen? Det er det ingen som egentlig vet. Men én ting er sikkert: Europeiske spillere får ikke den bedre enden av denne avtalen.

"For spillerne!", ja.