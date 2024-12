Sony og Apple samarbeider for å gjøre det mulig for Apple Vision Pro å bruke PS VR2-kontrollere

HQ

I år har Sony og Apple bestemt seg for å samarbeide om sine virtual reality-satsinger. Til tross for at de har svært forskjellige produktserier, mål og prispunkter, ser det ut til at begge har valgt å bygge bro over gapet mellom sine hittil viktigste VR-enheter: Apple Vision Pro og PlayStation VR2.

Nærmere bestemt ved å gjøre PS VR2-kontrollerne kompatible med Apple-brillene, som rapportert av Bloombergs teknologi- og Apple-nyhetsekspert og journalist, Mark Gurman, på sin X-konto.

Samarbeidet skal tilsynelatende gjøre det enklere å portere virtual reality-spill til Apples VR-miljø, samtidig som Sonys kontrollere blir mer allsidige, og Sony ser ut til å utforske kompatibilitet med andre selskaper som Valve (Steam) og Apple i mye større grad, nå som fokuset på PlayStation selv ser ut til å ha avtatt.