Sony og Honda har rullet av de første Afeela EV-ene fra produksjonslinjen

Afeela ble opprinnelig annonsert sammen med PlayStation-relaterte kunngjøringer på Sonys CES-presentasjon for ganske mange år siden. Etterpå inngikk de et samarbeid med Honda, nå under navnet "Sony-Honda Mobility" (eller SHM), og selve bilserien kalles "Afeela".

I en ny video bekreftes det at de aller første produksjonsmodellene av Afeela 1 nylig har rullet av produksjonslinjen i Ohio, noe som betyr at merket er et skritt nærmere å faktisk levere modeller i nær fremtid.

"Vi vil sørge for at alle de integrerte funksjonene som er installert i kjøretøyet, fungerer helt etter hensikten, slik at vi kan levere den opplevelsen som AFEELA har lovet. Vi skal ikke bare tilby teknologi, men også den høyeste påliteligheten. Dette er vår forpliktelse overfor kundene våre", sier produktkvalitetssjef Susan Dulik.

1 kommer med rundt 400 hestekrefter, et batteri på 91 kWh, 150 kW lading, og spesifikasjonsmessig ser den ganske uanselig ut. Sony har imidlertid pakket 18 kameraer, en LiDAR-modul, ni radarer, 12 ultralydsensorer og mer. Den vil også ha innebygd Remote Play-funksjonalitet for PS5-brukere.

Det er foreløpig uklart når Afeela 1 vil bli sendt, men det ser ut til å nærme seg.