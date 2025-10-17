Sony og Tencent jobbet nesten sammen om et The Last of Us-spill

HQ

Det har gått fem år siden vi har sett et ordentlig nytt The Last of Us-spillene, og det ser ikke ut til at Naughty Dog vil levere et tredje spill når som helst snart mens de jobber med Intergalactic: The Heretic Prophet. I mellomtiden kunne Sony imidlertid ha gitt Tencent et forsøk på IP-en.

Det er ifølge en ny rapport via The Game Post, som ved å dykke ned i rettsdokumenter og uttalelser gitt angående den nåværende saken mot Tencents Light of Motiram avslørte at det nesten ble nådd et samarbeid mellom Sony og den kinesiske giganten.

Olivier Courtemanche, sjef for mobil hos PlayStation, hadde møtt representanter for Tencent, inkludert de hos Aurora Studio (utvikleren av Light of Motiram), om et potensielt Horizon-samarbeid. Det ble raskt avvist, men Tencent ga ikke opp. Senere på året ble Courtemanche igjen invitert til en presentasjon, men denne gangen gjaldt det et samarbeid om The Last of Us. Sony var interessert i dette, men da de kom til presentasjonen, hadde Aurora Studio forberedt noe som så ut som mer Horizon-inspirert kunst og ressurser.

De to gikk bort fra ethvert potensielt samarbeid, og så kom Light of Motiram. Det er interessant å vite at PlayStation var interessert i at et team som ikke var Naughty Dog skulle utvikle The Last of Us. Det er lite sannsynlig at det ville ha gitt oss neste steg i Ellies reise, men det er mulig vi kunne ha fått en annen historie som utspiller seg i samme verden.