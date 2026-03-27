Sony øker prisen for PlayStation 5 igjen

Det har ikke engang gått en dag siden Alex dekket de troverdige ryktene om at Sony planlegger å øke prisen på PlayStation 5 og PlayStation Portal en gang i april, og nå er det offisielt.

Sony bekrefter at du må handle raskt hvis du vil ha konsollene "billige", ettersom prisene på PS5, PS5 Pro og PS Portal vil økes torsdag 2. april. De nye anbefalte prisene vil være:

Europa





PS5 - 649,99 euro



PS5 Digital Edition - 599,99 euro



PS5 Pro - 899,99 euro



PlayStation Portal - 249,99 euro



STORBRITANNIA





PS5 - £569,99



PS5 Digital Edition - £519,99



PS5 Pro - £789,99



PlayStation Portal - £219,99



U.S.





PS5 - 649,99 dollar



PS5 Digital Edition - 599,99 dollar



PS5 Pro - 899,99 dollar



PlayStation Portal - 249,99 dollar



Japan





PS5 - ¥97,980



PS5 Digital Edition - ¥89,980



PS5 Pro - ¥137,980



PlayStation Portal - ¥39,980



Den japanske konsollprodusenten sier at årsakene til disse endringene er "fortsatt press i det globale økonomiske landskapet", noe som kan oversettes til dyrere komponenter, transport og mer.

Tror du vi vil se PS5 bli enda dyrere før PlayStation 6 lanseres?