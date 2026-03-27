Sony øker prisen for PlayStation 5 igjen
Ryktene om at PS5, PS5 Pro og PlayStation Portal blir dyrere har blitt bekreftet.
Det har ikke engang gått en dag siden Alex dekket de troverdige ryktene om at Sony planlegger å øke prisen på PlayStation 5 og PlayStation Portal en gang i april, og nå er det offisielt.
Sony bekrefter at du må handle raskt hvis du vil ha konsollene "billige", ettersom prisene på PS5, PS5 Pro og PS Portal vil økes torsdag 2. april. De nye anbefalte prisene vil være:
Europa
- PS5 - 649,99 euro
- PS5 Digital Edition - 599,99 euro
- PS5 Pro - 899,99 euro
- PlayStation Portal - 249,99 euro
STORBRITANNIA
- PS5 - £569,99
- PS5 Digital Edition - £519,99
- PS5 Pro - £789,99
- PlayStation Portal - £219,99
U.S.
- PS5 - 649,99 dollar
- PS5 Digital Edition - 599,99 dollar
- PS5 Pro - 899,99 dollar
- PlayStation Portal - 249,99 dollar
Japan
- PS5 - ¥97,980
- PS5 Digital Edition - ¥89,980
- PS5 Pro - ¥137,980
- PlayStation Portal - ¥39,980
Den japanske konsollprodusenten sier at årsakene til disse endringene er "fortsatt press i det globale økonomiske landskapet", noe som kan oversettes til dyrere komponenter, transport og mer.
Tror du vi vil se PS5 bli enda dyrere før PlayStation 6 lanseres?