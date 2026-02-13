Sony Pictures Animation bekrefter utviklingen av Spider-Punk og Spider-Gwen-filmene

HQ

Sony Pictures Animation kommer kanskje rett fra suksessen med KPop Demon Hunters, med sin siste film GOAT som for tiden er ute på kino, men filmserien som virkelig satte dette animasjonsstudioet på kartet er ikke glemt. Det er store planer for Spider-Verse-franchisen, utover å fullføre Miles' historie med en tredje del i hovedtrilogien.

I en samtale med The Hollywood Reporter ble Sony Pictures Animations presidenter Kristine Belson og Damien de Froberville spurt om hvordan franchisen kunne fortsette etter slutten av den første trilogien. Mens de ikke hadde frihet til å si mye om noen kommende prosjekter utenfor Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, la Belson til noen detaljer om Spider-Punk og Spider-Gwen spinoffs.

"Jeg har ikke lov til å si det. Men vi er aktive på begge," svarte Belson da han ble spurt om det ennå var forfattere på noen av spinoffene. Vi antar at Spider-Gwen- og Spider-Punk-prosjektene først kan komme etter Beyond the Spider-Verse, som kommer på skjermen neste år.