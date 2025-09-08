Sony Pictures-sjefen tror ikke KPop Demon Hunters ville ha blitt en sikker kinosuksess

HQ

Netflix i 2025 har ikke blitt definert av Squid Game eller Wednesday, men KPop Demon Hunters, en animasjonsfilm som debuterte på strømmetjenesten og raskt ble et av de største prosjektene noensinne, nærmere bestemt det største tilbudet i spillefilmlengde.

Denne suksessen har fått mange til å stille spørsmål ved om det var riktig av Sony å selge filmen til Netflix, i stedet for å sette den opp på kino som en del av sine egne prosjekter. Til tross for at det er et veldig gyldig spørsmål, mener Sony Pictures CEO Ravi Ahuja at det ikke er så enkelt.

Snakker med The Wrap, Ahuja uttrykte: "Jeg tror det var i riktig hjem. Vårt oppdrag er å lage godt innhold og finne det rette hjemmet. Og jeg tror 'KPop Demon Hunters' rette hjem var Netflix. Kunne den ha blitt vist på kino? Det er vanskelig å si. Det er mulig, men jeg tror ikke det er så åpenbart."

Med tanke på at oppfølgere til filmen er på vei, vil Netflix kanskje se etter å gi oppfølgeren litt tid i kinolyset før den får sin store Netflix-debut, på samme måte som mange av de håpefulle prisvinnerne reflekterer, inkludert den kommende Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery.