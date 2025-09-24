Sony presenterer Pulse Elevate trådløse spillhøyttalere

HQ

Det handlet ikke bare om spill under kveldens State of Play. Sony benyttet også anledningen til å avduke Pulse Elevate, trådløse høyttalere laget spesielt for gaming og ment å utfylle deres eksisterende Pulse-produkter, nemlig Pulse Elite og Pulse Explore. Disse høyttalerne er designet for å fungere med flere kilder: PC, Mac, PlayStation-konsoller, PlayStation Portal, eller til og med en smarttelefon hvis du foretrekker det.

Innvendig har de planar-magnetiske drivere og integrerte subwoofere for dypere og skarpere bass. De har også Sonys Tempest 3D AudioTech og innebygde mikrofoner for sømløs stemmechat.

Pulse Elevate kobles til ved hjelp av Sonys egen PlayStation Link-teknologi, som - ifølge Sony - gir ultralav latenstid og nesten tapsfri signaloverføring på tvers av kompatible enheter. Bluetooth-støtte er også inkludert, og hver høyttaler har et oppladbart batteri med en tilhørende ladestasjon, noe som gjør det enkelt å veksle mellom stasjonær og bærbar bruk.

Høyttalerne lanseres tidlig neste år i to farger: Midnight Black og en begrenset utgave i hvit, sistnevnte eksklusivt tilgjengelig gjennom Sonys egen butikk og utvalgte forhandlere. Priser og en nøyaktig lanseringsdato er ikke avslørt ennå; foreløpig lover Sony bare en debut "tidlig neste år".

Så, er du fristet av den nye Pulse Elevate?