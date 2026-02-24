Sony prøvde å gjøre Crimson Desert eksklusivt for PlayStation

HQ

Det er faktisk mindre enn en måned til ankomsten av Crimson Desert, Pearl Abyss' utrolig hypede og ettertraktede rollespill som på en eller annen måte klarer å høres mer og mer ønskelig ut for hver gang vi hører om det. Bare i forrige uke ble det avslørt at spillet ikke vil inneholde mikrotransaksjoner eller lignende elementer fordi "dette er laget for å være en premiumopplevelse som du kjøper og nyter verden, og ikke noe for mikrotransaksjoner."

Men det er ikke bare vi gamere som synes dette ser veldig, veldig bra ut. Sony lot også til å være imponert over hva de koreanske utviklerne hadde å by på, og nå melder Forbes at de derfor forsøkte å kjøpe seg eksklusivitet for å hindre spillere på andre formater fra å spille det:

"... studioet sa at det ble kontaktet av Sony med en pitch om at Sony ville betale for å gjøre PlayStation til utgiver og i sin tur låse opp en eksklusiv avtale som ville lanseres på PlayStation og unngå Xbox i et helt år. "

Heldigvis sa Pearl Abyss nei, noe som betyr at flere får sjansen til å glede seg over eventyret fra og med 19. mai. Årsaken til at de ikke var interessert, forklares som følger :

"En slik avtale ville bety at en stor del av inntektene, i tillegg til plattformavgifter, ville gå til Sony som utgiver, noe Pearl Abyss ønsket å unngå."

Sony pleide å utgi sine egne store enspiller-eventyr med jevne mellomrom. De siste årene har det imidlertid vært en klar dreining mot mer live-tjenester blant deres egne studioer, mens de i stedet har begynt å fokusere på å kjøpe eksklusive singleplayer-spill fra tredjeparter, som Black Myth: Wukong og Stellar Blade. Hva synes du om denne strategien?