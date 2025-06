Sony rapporterer første nedgang i antall ansatte hos PlayStation

HQ

År etter år har trenden vært den samme: Sonys PlayStation-divisjon Game & Network Services har vokst i takt med markedet og det faktum at spill og tjenester har blitt mer komplekse. Nå legger imidlertid Game File merke til noe interessant, nemlig at for første gang siden målingene begynte å bli publisert (i 2020), og dermed sannsynligvis noensinne, har antallet gått ned.

I mars i fjor besto PlayStation av 12 700 personer, men i år har antallet sunket til 12 100. I artikkelen kan vi lese :

"Det reduserte antallet ansatte kommer midt i to år med svært synlige oppsigelser hos et av spillbransjens mest suksessrike selskaper."

I februar i fjor kunngjorde Sony at de ville si opp totalt 900 personer og stengte sin London Studio. Det har også vært andre mindre oppsigelser siden da, som til sammen utgjør reduksjonen.