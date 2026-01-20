Sony rister om på TV-verdenen ved å selge sin legendariske Bravia-virksomhet til TCL

HQ

Sony ventet til slutten av CES for å bevare oppmerksomheten til messen og komme med en bombeskall kunngjøring som ryster TV-produksjonssektoren i ettermiddag: veterankonkurrenten trekker seg fra kampen, forlater sitt legendariske Bravia-merke, og vil nå forbli i feltet gjennom et joint venture der TCL vil eie 51% av operasjonen.

Den kinesiske produsenten, som de siste årene har skaffet seg en betydelig nisje i markedet med sitt gode forhold mellom pris og kvalitet, og som allerede konkurrerte med banebrytende teknologi med sine kunngjøringer, har med kjøpet sikret seg en sterkere posisjon i møte med den overveiende dominansen til sørkoreanske produsenter (LG og Samsung). Ifølge Nikkei vil det nye selskapet "operere under japanske merkenavn", så det er underforstått at salget inkluderer rettighetene til å utnytte produkter som tidligere var kjent som en del av Sony-katalogen.

Mangeårige fans av Bravia-skjermer "sørger" over kunngjøringen med meldinger som f.eks: "de nye generasjonene vet ikke hvordan det var å gå inn i stua til en venn og se en Sony-TV". Hva synes du om dette trekket?