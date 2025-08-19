Sony ryktes å være vert for State of Play neste måned

HQ

Som mange allerede vet, vil Sony ikke delta på Gamescom i år heller. Men det betyr ikke at selskapet ikke har noe oppstilt. Ifølge pålitelig innsider Jeff Grubb forbereder teknologigiganten i stedet en State of Play i september, hvor det er høyst sannsynlig at vi får et glimt av hva Sony har planlagt for 2026. Dette vil markere årets femte State of Play, med den siste som fant sted i juli og fokuserte på Ghost of Yotei.

Grubb antyder at arrangementet forventes å skje i slutten av september, med en mulig kunngjøring rundt 23. - 24. og selve utstillingsvinduet går live den 25. Han la også til at det er en sjanse for at det kan vise seg å være en fullverdig PlayStation Showcase i stedet - noe vi ikke har sett siden 2023.

"De planlegger en State of Play, eller kanskje en Showcase, men sannsynligvis en State of Play, i slutten av september, eller før slutten av september. Så vi kommer til å få oppdateringer fra Sony ganske snart,"