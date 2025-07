Sony saksøker Tencent og anklager Light of Motiram for å være en skamløs Horizon-klone

HQ

Krigstrommene hamrer inne i Sony sitt hovedkvarter, ettersom selskapet nå har tatt den kinesiske spilltitanen Tencent til retten i California. Årsaken? Sony hevder at det kommende Light of Motiram er en skamløs kopi av deres egen Horizon-serie, og når man ser på skjermbilder av Tencents spill, er det vanskelig å ikke se likheten.

Light of Motiram ble avduket i fjor og utløste umiddelbart kontrovers, med mange fans som påpekte hvor tett det speilet Horizon Zero Dawn. Nå har Sony bekreftet at de tar rettslige skritt, og anklager Tencent for både brudd på opphavsrett og varemerke.

En spesielt interessant detalj har også dukket opp: Ifølge Sony skal Tencent ha henvendt seg til dem i fjor med et forslag om å samarbeide om en ny Horizon-tittel. Sony takket nei. Kort tid etter fortsatte Tencent prosjektet uavhengig, noe som resulterte i Light of Motiram, som Sony nå sier låner mye fra Horizons gameplay, visuelle stil og kjernetemaer.

Sony krever økonomisk kompensasjon, selv om det eksakte beløpet ikke er offentliggjort, og ber også retten om å forby Tencent å jobbe med tittelen i det hele tatt.

Hva synes du, skamløs kloning eller bare tung inspirasjon?