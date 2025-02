Sony saksøkt av nederlandske spillere

HQ

Den nederlandske forbrukerorganisasjonen Massaschade & Consument har levert inn et gruppesøksmål mot Sony, og hevder at selskapet bryter EUs forbrukerlovgivning ved å tvinge alle digitale kjøp til å gå gjennom PlayStation Store. De hevder at denne praksisen har ført til kunstig høye priser på grunn av manglende konkurranse. Dette er ikke første gang Sony har blitt utsatt for slike anklager, og lignende anklager har blitt reist i både Storbritannia og Portugal.

Nederlandske spillere kan registrere seg for å delta i gruppesøksmålet. På organisasjonens nettsted står det :

"Spillindustrien er nå større enn film-, TV- og musikkindustrien til sammen. Sony, som produsent av verdens mest solgte konsoll, er en av de mektigste - om ikke den mektigste - aktøren i dette markedet. Og med slik makt følger også ansvar. I EU er det ulovlig for store selskaper å misbruke sin posisjon til å tjene mer penger på bekostning av forbrukerne. Likevel overholder ikke Sony disse reglene fullt ut.

Når du kjøper et digitalt spill eller innhold i spillet, sørger Sony for at dette bare kan gjøres via deres egen PlayStation Store. På denne måten holder Sony markedet for seg selv og kan holde prisene kunstig høye. Resultatet er at du betaler mer uten å få noe ekstra igjen for det. Dette kalles også 'Sony-skatten'."

Synes du Sonys priser på PlayStation Store er urimelig høye?