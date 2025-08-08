Sony satser på flere plattformer - eksklusive spill prioriteres ikke lenger

HQ

Det har ligget i luften en stund, men i forbindelse med kvartalsrapporten bekreftet Sony endelig at de offisielt planlegger å gå bort fra eksklusivitet og i stedet fokusere på en forretningsmodell for flere plattformer. Enkelt sagt - å gjøre som Microsoft og gi ut spillene sine til så mange spillere som mulig.

Spekulasjonene rundt Helldivers 2 og hva det betydde at spillet snart ville bli utgitt på Xbox, har nå vist seg å være sanne. Sadahiko Hayakawa, Senior Vice President i Sony, forklarte at målet er å bygge større fellesskap og øke engasjementet, også blant spillere som ikke eier en PlayStation.

"I spillbransjen beveger vi oss bort fra en maskinvaresentrert forretningsmodell og over til en plattformvirksomhet som utvider fellesskapet og øker engasjementet."

Sony understreker at dette ikke betyr slutten for PlayStation som konsoll. Både PlayStation 6 og neste generasjons Xbox er som kjent allerede under utvikling, så rivaliseringen mellom selskapene vil fortsette. Men i fremtiden vil spillereglene være langt mer åpne, der rå kraft, pris og andre faktorer vil være de avgjørende elementene - snarere enn eksklusive spill.

Dette betyr at Nintendo mest sannsynlig vil forbli den eneste tradisjonelle konsoll- og spillprodusenten hvis titler bare kan nytes på deres egen maskinvare.

Hva synes du om denne fremtiden, der både Sony og Microsoft er overalt, på alt?