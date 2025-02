PlayStation VR2 blir mye billigere

HQ

Mer enn to år etter lanseringen reduserer Sony prisen på PlayStation VR2-hodesettet. Ved lanseringen kostet PS VR2 £529,99/€599,99, men nå er en god del av den prisen barbert bort.

Som avslørt via PlayStation Blog, kan du nå få PS VR2 sammen med Sense-kontrollerne og stereohodetelefonene for £ 399,99 / € 449,99, noe som absolutt er en betydelig rabatt. For samme pris kan du også få Horizon Call of the Mountain Bundle, som inkluderer alt det viktigste pluss det nevnte spillet.

Selv med dette priskuttet kan det hende at PS VR2 ikke flyr ut av hyllene. For det meste sliter spillere fortsatt med å finne en gyldig grunn til å dykke inn i VR-rommet, ettersom de trenger solide spill for å gjøre det. Hvis du vil bruke enheten til PC VR, må du også kjøpe en separat adapter til ytterligere € 59,99 / £ 49,99.

Synes du PS VR2 er verdt det til denne prisen?