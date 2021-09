Sony ser ut til å ha fikset CBOMB-problemet til PlayStation 4

HQ

I april ble det oppdaget at kombinasjonen av stengte servere og døde batterier for PlayStation 3, 4 og i noen tilfeller 5 ville føre til at spill ikke lenger kunne spilles i det hele tatt, selv ikke om man byttet batteri - noe som ble døpt om til CBOMB.

Ettersom Sony har begynt å stenge ned mange eldre systemer og spill ble det oppstyr fra gamere som var urolige for at deres eldre titler skulle bli uspillbare. Men heldigvis virker det som at all oppmerksomheten rundt dette har ledet til en løsning fra Sony med programvareoppdateringen 9.0 på PlayStation 4. Twitter-brukeren Destruction Games har prøvd den og alt fungerer selv hvis batteriet er dødt og uten servere. Flere mennesker rapporterer å ha gjort det samme med samme positive resultat.

Enn så lenge gjelder dette kun PlayStation 4, men forhåpentligvis vil det også bli implementert for PlayStation 3. Sony har ikke sagt noe offisielt om dette ennå, men resultatene taler for seg selv.

Takk, Neogaf