Sony sier at deres nåværende fokus er å få eksisterende PS5-eiere til å bruke mer penger

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Selv om vi alle vet at konsollprodusenter ikke lager maskinvare og spill bare av ren godhet, ønsker de vanligvis å fremstille et bilde av at de setter spillerne først og at de utvikler nye produkter med en lidenskap for bransjen. Sony, som tidligere brukte slagordet «for spillerne», har imidlertid fått mye kritikk den siste tiden etter en rekke upopulære beslutninger som definitivt ikke har vært «for spillerne».

Nå har Sonys administrerende direktør Hiroki Totoki igjen vakt vrede i spillmiljøet etter å ha uttalt i klare ordelag i et intervju med Wall Street Journal at det nåværende målet ikke er å selge flere konsoller, men å tjene mer penger på eksisterende PlayStation 5-eiere (takk, Genki):

«Det er heldig at vi befinner oss i den siste halvdelen av en PS-konsollsyklus, noe som betyr at vi ikke trenger å selge konsollen aggressivt i dag. I stedet fokuserer vi for tiden på gjentakende inntekter fra den nåværende brukerbasen.

PS Plus har allerede 125 millioner MAU (månedlige aktive brukere) i dag, og hvordan vi kan tjene penger på brukerne er svært viktig for oss.»

Kort sagt ligger fokuset nå på økt inntektsgenerering, noe som betyr at vi kan forvente prisøkninger og nye kreative måter å få folk til å betale mer for tjenester og tilbehør på. Vi vet også at Sony eksperimenterer med såkalt dynamisk prissetting, som tar hensyn til hvor du bor, kjøpshistorikken din, inntekten din, etterspørselen og til og med faktorer som tidspunktet på døgnet. Som et resultat vil du bli belastet en pris som kan være høyere eller lavere enn det samme butikken tilbyr vennen din.

Høres dette ut som den riktige strategien fra Sonys side?