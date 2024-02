Sony sies å jobbe med en ny håndholdt konsoll

HQ

Etter den kolossale fiaskoen med PlayStation Vita var det ingen som i sin villeste fantasi kunne se for seg at Sony skulle prøve seg på det bærbare markedet igjen. I hvert fall ikke med en frittstående, dedikert maskin. Men man skal aldri si aldri, og vedvarende rykter tyder nå på at Sony har noe på gang.

Innsideren Moore's Law Is Dead (eller MLID) hevder at en ny bærbar konsoll er under utvikling internt hos Sony, og at den aktuelle enheten vil ha en spesialtilpasset AMD APU. Han nevner også at prosjektet er :

"Currently in the high level design phase, at least two years out, and technically not greenlit for launch yet".

Ifølge informasjon fra utviklere som er konsultert, vil den nye håndholdte konsollen også ha innfødt bakoverkompatibilitet med PlayStation 4-spill.

Ville du vært interessert i en ny bærbar fra Sony?