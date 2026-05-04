Sony-sjefen mener at spillbransjens problemer skyldes "overinvesteringer under COVID-19"

HQ

Det ser ut til å være mange gode teorier om hvorfor spillbransjen befinner seg i sin nåværende situasjon. Kanskje blir noen jobber erstattet av kunstig intelligens, kanskje har de generelle markedsforholdene forverret seg på grunn av makroøkonomisk press, eller kanskje... er det noe helt annet? Ved flere anledninger har enkelte økonomiske eksperter pekt på covid-19, og antydet at det ble investert altfor mye penger i spillindustrien i den perioden.

Spesielt uttalte den tidligere PlayStation-sjefen Shuhei Yoshida i et intervju med WhatCulture at det faktisk var en slags illusjon - en bjørnetjeneste for bransjen :

"Nedleggelsene og permitteringene og kanselleringene er resultatet av disse justeringene fra feilvurderingen som mange selskaper gjorde. Jeg tror det var superoptimisme på den tiden under Covid-19. Bransjen vokste så mye fordi [folk] måtte holde seg hjemme, og videospill var den enkleste og billigste måten å bli underholdt på. Så de så denne enorme veksten i bransjen, og mange investorer pøste penger inn i sektoren, så disse utgiverne overansatte og overinvesterte. De ansatte for mange folk. De investerte i prosjekter de ikke burde ha investert i."

Som nevnt er svaret sannsynligvis en kombinasjon av faktorer, men spørsmålet er om en vesentlig del av forklaringen kan spores helt tilbake til covid-19 - hva tror du?