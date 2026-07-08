Sony-sjefen selger aksjer for millioner midt i PlayStation-kontroversen

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Bare noen dager etter den mye omtalte beslutningen om at PlayStation skulle slutte med fysiske spill, solgte Sony-sjefen mer enn halvparten av sin eierandel i selskapet.

Dette fremgår av dokumenter som er sendt inn til amerikanske finanstilsynsmyndigheter, og som viser at Hiroki Totoki solgte 225 000 aksjer den 3. juli, noe som utgjør omtrent 56,5 prosent av hans samlede aksjebeholdning. Verdien av transaksjonen? Omtrent 4,7 millioner dollar.

Dette trekket speiler det tidligere PlayStation-sjefen Jim Ryan gjorde, som også solgte en betydelig del av aksjene sine i selskapet før han trakk seg for to år siden.

Foreløpig finnes det imidlertid ingen offentlig informasjon som knytter aksjesalget til selskapets strategi eller som tyder på at Totoki planlegger å forlate stillingen sin.