Sony skal avslutte produksjonen av fysiske plater for alle nye spill til PlayStation-konsoller fra januar 2028

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Sony PlayStation har offisielt bekreftet at de vil stanse produksjonen av plater for alle nye spill som kommer til PlayStation-konsoller fra og med januar 2028. Dette betyr slutten på produksjonen av fysiske spill slik vi kjenner den fra PlayStation, som begrunner tiltaket med «forbrukertrender og den bredere underholdningsbransjen».

«Ettersom forbrukernes preferanser og underholdningsbransjen generelt fortsetter å bevege seg bort fra fysiske plater og over til digitale formater, vil produksjonen av fysiske spillplater for alle nye spill som lanseres på PlayStation-konsoller bli avviklet fra og med januar 2028. Etter denne datoen vil nye spill kun være tilgjengelige i digitale formater på PlayStation Store og hos forhandlere. Denne overgangen har ingen innvirkning på spill som allerede er utgitt, eller som vil bli utgitt, før januar 2028 i diskformat,» heter det i et nytt innlegg på PlayStation-bloggen.

Sony beskriver dette som en «naturlig retning» for PlayStation, men det er en retning som ikke vil falle i god jord hos mange fans. Å gi oss en nedtelling på rundt 18 måneder til platenes død på PlayStation er ikke akkurat oppmuntrende for folk som foretrekker å beholde mediene sine i fysisk form. Det er noe PC-spillere har måttet leve med i flere tiår, men bortfallet av fysiske plater på PlayStation føles absolutt som om vi forlater en tid der vi eide spill, og nå befinner oss i en verden der vi eier lisenser.

Dette betyr nesten helt sikkert også at neste generasjon PlayStation kun vil komme med et digitalt alternativ. Siden spillene blir større, betyr det forhåpentligvis større lagringskapasitet på PS6 ved lanseringen, men vi vil først vite det med sikkerhet når den offisielt blir avduket. Kommende eksklusive titler som Marvels Wolverine og God of War: Laufey vil bli lansert på disk, men ellers blir det koder i esker for alltid fra januar 2028.