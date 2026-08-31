Sony skal sende to «State of Play»-presentasjoner etter hverandre denne torsdagen

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Det er snart september, sommeren «tar slutt» og det nye skoleåret begynner, i tillegg til at det blir en helt vanvittig måned med over et dusin store spill, som er presset inn i denne måneden for å unngå å bli overskygget av GTA VI. Tokyo Game Show finner snart sted, og Sony vil vise frem spill i to State of Play-sendinger denne uken.

Torsdag 3. september kl. 15:00 CEST, 14:00 BST, sendes en «State of Play» med «oppdateringer og kunngjøringer fra PlayStation Studios og våre tredjepartspartnere», og som avsluttes med en utvidet titt på «Final Fantasy VII Revelation».

Rett etterpå starter en «State of Play Japan», ledet av Yuki Kaji, med dyptgående gjennomganger av kommende spill fra spillstudioer i Japan og Asia, inkludert nye kunngjøringer. Den første «State of Play»-sendingen vil være på engelsk med japanske undertekster tilgjengelig, og den andre vil være på japansk med engelske undertekster tilgjengelig.

Det foreligger ingen informasjon om varigheten på disse arrangementene, men torsdag 3. september får vi to porsjoner med spill til PlayStation 5. Gleder du deg?