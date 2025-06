Sony skylder på hard konkurranse for Concord fiasko, beskriver Marathon som innovativt og engasjerende

HQ

Mye kan sies (og har blitt sagt) om Concord. En av de største floppene i spillhistorien, som kostet Sony hundrevis av millioner dollar. Men ifølge Sony-sjef Hermen Hulst var det ikke først og fremst prisen eller den uinspirerende designen som var hovedårsaken til spillets fiasko, noe de fleste spillerne først og fremst kritiserte.

Nei, fadesen skyldtes utelukkende at markedet rett og slett var for tøft, konkurransen for hard, noe Sony ikke har tenkt å gjenta med Marathon, sitt neste store live-tjenestespill.

"Et hyperkonkurransedyktig segment av markedet"

Slik beskrev Hulst fiaskoen under en samtale med investorer, samtidig som han forsikret dem om at Marathon er, som han proklamerte, et innovativt og dypt engasjerende spill.

"En veldig dristig, veldig innovativ og dypt engasjerende tittel"

Dette til tross for at Marathon har mange av de samme problemene som Concord, noe som også har blitt påpekt av de som har testet spillet. Om han pynter på det for investorer eller faktisk tror på sine egne ord, er vanskelig å si, men de fleste av oss er nok enige om at Marathon ikke ser ut til å bli noen stor suksess, etter all den negative omtalen fra streamere og spillere å dømme.

Ser du frem til Marathon, og hva er dine tanker om Sony-sjefens kommentarer om Concord?