Sony slår Nintendo i konsollsalget i september

Sony fortsetter å gå sterkt denne generasjonen, og ifølge den nyeste statistikken har selskapet klart å selge 1,15 millioner Playstation 5-konsoller i forrige måned. Med andre ord, den nå fem år gamle konsollen (ja, virkelig) utkonkurrerte Switch 2, selv om det var med en hårsbredd margin - med sistnevnte solgte 1,07 millioner konsoller forrige måned.

Det betyr at Playstation 5 nå har solgt over 80 millioner enheter i løpet av sin levetid, sammenlignet med den mye nyere Switch 2, som så langt har solgt imponerende ni millioner konsoller siden den ble tilgjengelig tidligere i år. Den tredje mest solgte konsollen i september? Det var faktisk den gode, gamle, originale Switch, som solgte i underkant av 300 000 enheter. Med et totalt salg på 151 millioner i løpet av konsollens levetid.

Med andre ord. Playstation 5 er fortsatt kongen av denne konsollgenerasjonen. Selv om Switch 2 fortsetter å selge godt.

