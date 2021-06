Sony slipper gratis Pride-tema til PlayStation 4

Om du føler for å dekorere PlayStation 4-menyen din i regnbuens farger har Sony alt du trenger. Med en uke igjen av Pride-måneden har de nå sluppet et Pride-tema til PlayStation 4 (PlayStation 5 lar deg ikke endre tema). I et innlegg på PlayStation-bloggen løfter Sony også frem andre måter de trekker oppmerksomheten mot Pride, hvilket blant annet inkluderer en PlayStation Pride-spilleliste på Spotify.

Her er nedlastingskoden du må aktivere for å få Pride-temaet: XQF7-9JN4-3NQM