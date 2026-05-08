Sony står overfor et forlik på 8 millioner dollar på grunn av monopolkrav i Playstation Store

Sony kan bli tvunget til å refundere millioner av spillere etter et høyprofilert gruppesøksmål. En amerikansk domstol har nå foreløpig godkjent et forlik verdt nesten 8 millioner dollar etter påstander om at selskapet har misbrukt sin dominans i det digitale markedet.

I en pressemelding uttaler selskapet at :

"Retten har foreløpig godkjent det foreslåtte forliket mellom saksøkerne og saksøkte ("forliket"). Det foreslåtte forliket innebærer betaling av 7 850 000 dollar ("forliksbeløpet") for å løse saksøkernes og forliksgruppemedlemmenes krav mot saksøkte,"

Det hele begynte for seks år siden da Sony blokkerte flere forhandlere fra å selge digitale spillkoder til Playstation. Kritikere hevder at dette tvang spillerne til å kjøpe direkte gjennom PSN, som følgelig ikke møtte noen konkurranse.

Spillere i USA som kjøpte digitale spill mellom 2019 og 2023, kan nå være kvalifisert for kompensasjon, og kvalifiserte titler inkluderer The Last of Us, Resident Evil 4, FIFA og NBA 2K. Rapporter indikerer imidlertid at refusjonene ikke vil være betydelige, og ikke utgjøre mer enn noen få dollar eller PSN-kreditter.