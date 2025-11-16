Sony stenger ned Concord... igjen

HQ

Sony ser ut til å være fast bestemt på å utslette ethvert spor av Concord fra jordens overflate. Og ærlig talt, hvem kan klandre dem når spillet ble en av de største floppene i Playstations historie - 400 millioner dollar rett ned i sluket. Teamet bak spillet ble raskt oppløst i etterkant, og Sony gjør nå alt de kan for å få Concord til å forsvinne fra det kollektive minnet.

Så da spillet uventet ble vekket til live igjen gjennom det harde arbeidet til en gruppe dedikerte fans som gjorde det spillbart på PC, tok det ikke lang tid før Sony banket på. Klipp fra den lukkede betaversjonen ble rammet av DMCA-rettigheter, og i den offisielle Discord-kanalen for Concord Delta har følgende uttalelse nå blitt avgitt:

"På grunn av bekymringsfulle rettslige skritt har vi bestemt oss for å sette invitasjoner på pause inntil videre."

Med andre ord. Det lille teamet er fullt klar over at Sony har dem i siktet, og som et resultat er både prosjektet og serverne for øyeblikket på vent. Noe som også betyr at Sony for andre gang har klart å ta livet av Concord.