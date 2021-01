Sony stopper PlayStation 4 for å fokusere på PlayStation 5

Du ser på Annonser

Det er ikke akkurat en hemmelighet at det har vært utfordrende for mange å få tak i en PlayStation 5, så teoriene begynte å gå da en rekke butikker også gikk tomme for PlayStation 4-konsoller i desember uten tegn til at nye kom inn. Nå bekrefter Sony manges håp.

Sony sier nemlig at de har stoppet produksjonen av alle PlayStation 4-modeller utenom den vanlige 500GB-utgaven. Dermed bør de av dere som er ute etter en PlayStation 4 Pro, PlayStation 4 Slim eller spesielt farget PlayStation 4 ta steget før konsollene forsvinner fra butikkhyllene (eller lagerene i disse pandemitider).

En av grunnene til at Sony gjør dette såpass tidlig er selvsagt den enorme PlayStation 5-etterspørselen, så forhåpentligvis betyr denne prioriteringen at PS5 blir et relativt vanlig syn om et par måneder.