Sony til Shuhei Yoshida: Enten tar du deg av indiespillene, eller så forlater du selskapet

PlayStation må se seg om etter en etterfølger som kan leve opp til det Shuhei Yoshida har betydd for merkevaren. Etter 38 år i Sony, hvorav 31 i videospilldivisjonen, bestemte han seg for å forlate PlayStation 15. januar. I et nylig intervju med GamesBeats Dean Takahashi under Dice Summit i Las Vegas, innrømmet han at han ikke har noen planer om å forlate bransjen og vil fortsette å jobbe med indie-skapere.

Han begynte sin karriere hos Sony i 1986, da han var ferdig på college, for å jobbe med budsjetter og forretningsavtaler for det japanske selskapet. På den tiden formet Ken Kutaragi Sony PlayStation, etter en beryktet uenighet med Nintendo. Yoshida var usikker på målene, men hans tidligere sjef overbeviste ham, og han var en av de første 80 personene som jobbet med konsollen.

Etter lanseringen hadde Yoshida en svært viktig jobb med å overbevise Sonys investorer om at konsollen var mer enn bare et"leketøy" og fant på følgende uttrykk for å definere PlayStation:"verdens første virtual reality-system". Senere måtte han overbevise japanske studioer om å utvikle titler for konsollen hans, og de sa direkte til ham:"Kom tilbake når du har solgt en million". Han var en god pitch-maker, noe som ga ham en rolle som talsperson for Sony i årene som fulgte.

Den første PlayStation ble en kolossal suksess, og Yoshida var en del av den, flyttet til USA og ble vicepresident for Sony Computer Entertainment. I 2008 ble han president for Sony Computer Entertainment Worldwide Studios etter at Phil Harrison hadde sluttet. I den fasen og ved flere anledninger delte han også fascinerende innsikt med Gamereactor som representant for merkevaren.

Men i 2019 dukket Jim Ryan opp i veien for ham, som ble utnevnt til sjef for PlayStation, og Yoshida måtte tre til side for å bli sjef for PlayStation Indies samme år."Det var ikke noe valg. Det var enten å ta stillingen eller forlate selskapet", sa Yoshida selv i intervjuet. I ettertid viste det som virket som en påtvunget rolle seg å være en ny lidenskap for Yoshida, som nå alltid er nær mindre utviklere. Fra intervjuet :

"De siste fem årene var mitt ansvar å promotere indiespill i og utenfor PlayStation. Jeg ønsket å kommunisere, spesielt til nye folk som begynte hos PlayStation, hvor viktig det er å støtte indiespill. De skaper fremtiden. Eksternt kommuniserte jeg til indieutviklere og utgivere at vi ønsket å gjøre ting bedre for dem. Litt etter litt har vi klart å forbedre systemene våre, butikkfunksjonene og kommunikasjonen.

For noen år siden var en av grunnene til at jeg fikk den jobben av Jim - vi hadde blitt kritisert av indie-miljøet. De sa at PlayStation ikke bryr seg om indiespill. Du hører ikke den typen kritikk lenger. I fjor fikk vi mange anekdoter fra indie-partnerne våre om at de nye spillene deres solgte bedre på PlayStation enn på noen annen plattform. Det er helt utrolig. Noen spill solgte bedre på PlayStation enn på PC. Da jeg begynte å jobbe med dette for fem år siden, sa indiepartnerne våre at når de lanserte spillene sine på flere plattformer, solgte Switch-versjonen tre til fem ganger mer enn PlayStation. Litt etter litt har det gapet blitt mindre. Vi har et sterkt team i selskapet som støtter indiespillere."

I 2023 ble han tildelt BAFTA of Honour for sin karriere innen videospill. Noen av titlene han jobbet med var blant annet Gran Turismo, The Legend of Dragoon, Crash Bandicoot, i tillegg til å overvåke franchiser som God of War, Uncharted og The Last of Us. En sann levende legende i bransjen. Vi lar deg høre hele intervjuet med VB her, i tilfelle du ønsker å gå dypere inn i ordene hans.

