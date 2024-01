Sony tilbakebetaler penger til brukere som har kjøpt feil versjon av The Last of Us: Part II Remastered

HQ

The Last of Us: Part II Remastered lanseres i dag, og mange spillere som ikke kan vente med å lide sammen med Abby og Ellie igjen, laster allerede ned spillet i skrivende stund.

Uansett er det mange som kommer til å ønske seg tilbake til The Last of Us: Part II, og det beste med det hele er at hvis du allerede har spillet, kan du få ekstrainnholdet for 10 pund. Noen spillere har imidlertid uvitende kjøpt fullversjonen til 45 pund, noe Sony har oppdaget.

Hvis du er en av de uheldige spillerne, trenger du ikke å bekymre deg, for det ser ut til at Sony refunderer kostnaden for spillet slik at du kan spare 35 pund ved å kjøpe oppgraderingen til 10 pund. Dette er et sjeldent trekk fra et spillselskap, ettersom det eneste målet her ser ut til å være å spare deg for penger for å skape litt godvilje. Remasteringene av The Last of Us-spillene er ganske kontroversielle, men viser seg alltid å være populære selv om de får motbør, så det er fint å se at Sony fokuserer på å gi deg pengene tilbake hvis du ved et uhell har brukt for mye.