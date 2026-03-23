Sony utvikler en AI-basert bildegenereringsteknologi for PlayStation-plattformer

Sony PlayStations sjefarkitekt Mark Cerny ga et intervju til DigitalFoundry, og noe interessant ble avslørt. Sony utvikler en AI-basert rammegenereringsteknologi for "PlayStation-plattformer" i nært samarbeid med AMD, som rapportert av Muropaketti.

Målet med alt dette er ganske enkelt: å forbedre bildeoppdateringsfrekvensen i spill uten å kreve betydelig kraftigere maskinvare. I denne rammegenereringsteknologien skaper kunstig intelligens mellomliggende bilder mellom de faktiske gjengitte rammene, og dette kan øke den opplevde ytelsen. Som vi vet, følger Nvidias DLSS det samme grunnleggende prinsippet.

Teknologien er basert på Sonys og AMDs felles Project Amethyst, som fokuserer på en grafikkløsning som benytter maskinlæring for PlayStation-plattformen. AMDs kommende FSR Redstone-pakke fungerer som en basis, og den inkluderer bildeforbedring, rammegenerering og strålesporingsrelaterte rekonstruksjonsteknikker.

Men hva er disse "Playstation-plattformene", da? Om det var Cerny ganske kryptisk, men en ting er klart: Ingenting er planlagt for i år.

"Alt jeg kan si er at vi ikke har flere utgivelser planlagt for i år. Og at jeg ser frem til å diskutere dette mer i fremtiden!"